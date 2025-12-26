Скидки
Виртус Болонья — Олимпиакос Пирей. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Баскетбол Новости

Йокич оформил уникальное достижение в НБА по числу трипл-даблов с 55+ очками
Комментарии

Центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич стал первым игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), оформившим несколько трипл-даблов с 55 и более очками.

Об этом информирует Polymarket. Это достижение покорилось сербскому спортсмену в матче регулярного чемпионата НБА с «Миннесотой Тимбервулвз».

Встреча прошла в ночь с 25 на 26 декабря мск на паркете «Болл-Арены» в Денвере и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 142:138 OT.

Никола стал самым результативным игроком встречи, оформив трипл-дабл (56 очков, 16 подборов и 15 результативных передач). В этом матче Йокич заработал очередной трипл-дабл с 55 и более очками, что ранее не удавалось ни одному игроку в истории лиги.

НБА — регулярный чемпионат
26 декабря 2025, пятница. 06:30 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
142 : 138
ОТ
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Денвер Наггетс: Йокич - 56, Мюррэй - 35, Хардуэй-младший - 19, Джонс - 12, Уотсон - 9, Браун - 7, Валанчюнас - 2, Ннаджи - 2, Джонс, Строутер, Тайсон, Холмс, Пикетт
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 44, Рэндл - 32, Макдэниелс - 21, Рид - 13, Хиланд - 11, Гобер - 9, Дивинченцо - 6, Кларк - 2, Шеннон, Диллингэм, Инглс, Джузэнг, Конли, Беранже, Миллер
Дебют Дёмина в НБА, обмен Дончича и арест Касаткина. 25 моментов 2025 года в баскетболе
Дебют Дёмина в НБА, обмен Дончича и арест Касаткина. 25 моментов 2025 года в баскетболе

