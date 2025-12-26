Сергей Елевич высказался о новом контракте Алексея Шведа с УНИКСом

Заслуженный тренер России Сергей Елевич дал комментарий по поводу нового соглашения разыгрывающего Алексея Шведа с УНИКСом. Ранее стало известно, что баскетболист и казанский клуб продолжат сотрудничество до конца сезона-2025/2026.

«Швед в УНИКСе очень хорошо вписался в коллектив. Видно, что у него прекрасный контакт с игроками. Алексей не тянет одеяло на себя, он играет на команду, что очень важно. Так что это хорошее усиление. Он очень помогает команде», — приводит слова Елевича «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ Швед к данному моменту принял участие в девяти матчах, в которых в среднем набирал девять очков, совершал 2,9 подбора и отдавал 6,8 передачи.

Главные новости дня: