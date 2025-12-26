Скидки
22:30 Мск
Стефен Карри преодолел отметку в 26 000 очков в НБА

37-летний разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри преодолел отметку в 26 000 очков за карьеру в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Это достижение покорилось спортсмену в матче регулярного чемпионата НБА с «Даллас Маверикс» (126:116), в котором Карри набрал 23 очка.

НБА — регулярный чемпионат
26 декабря 2025, пятница. 01:17 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
126 : 116
Даллас Маверикс
Даллас
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 23, Мелтон - 16, Батлер - 14, Хорфорд - 14, Подзиемски - 13, Муди - 12, Джексон-Дэвис - 10, Грин - 7, Пэйтон II - 6, Пост - 6, Ричард - 5, Куминга, Хилд, Сантос, Спенсер
Даллас Маверикс: Флэгг - 27, Уильямс - 26, Маршалл - 14, Вашингтон - 14, Кристи - 13, Томпсон - 7, Гэффорд - 6, Нембард - 4, Дэвис - 3, Мартин - 2, Харди, Расселл, Пауэлл

В настоящий момент в активе Стефена 26 011 очков в рамках регулярных чемпионатов НБА. По количеству очков игрок занимает 22-е место в истории североамериканской лиги. Лидером сейчас является лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс, на счету именитого ветерана «озёрников» 42 447 очков.

Главные спортивные новости дня:

