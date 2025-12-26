«Ужасная команда». Редик жёстко раскритиковал «Лейкерс» после крупного поражения в НБА
Поделиться
Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Джей Джей Редик эмоционально высказался после крупного поражения своей команды в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2025/2026 с «Хьюстон Рокетс» (96:119).
НБА — регулярный чемпионат
26 декабря 2025, пятница. 04:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
96 : 119
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 25, Джеймс - 18, Ривз - 12, Вандербилт - 11, Эйтон - 10, Смарт - 6, Ларэвиа - 5, Джеймс - 3, Тьеро - 2, Кнехт - 2, Клебер - 2, Хатимура
Хьюстон Рокетс: Томпсон - 26, Дюрант - 25, Смит II - 16, Шенгюн - 14, Шеппард - 13, Исон - 13, Капела - 6, Адамс - 4, Тэйт - 2, Холидей, Финни-Смит, Дэвисон, Окоги, Грин
«Мы ужасная баскетбольная команда. Сегодня снова были ужасной баскетбольной командой. Нам не хватает профессионального отношения к делу. Сейчас у нас этого просто нет. На субботней тренировке сказал ребятам, что будет некомфортно. Разговор будет некомфортным. Я не собираюсь проводить ещё 53 матча таким образом», — сказал Редик на пресс-конференции.
Материалы по теме
Комментарии
- 26 декабря 2025
-
12:50
-
12:33
-
12:08
-
11:26
-
10:57
-
10:08
-
10:00
-
09:48
-
09:47
-
09:46
-
09:30
-
09:27
-
08:30
-
08:30
-
08:00
-
07:29
-
07:05
-
06:51
-
06:30
-
04:54
-
04:38
-
03:47
-
02:58
-
02:43
-
02:26
-
02:11
-
01:55
-
01:08
-
00:57
-
00:45
-
00:17
- 25 декабря 2025
-
23:49
-
22:46
-
22:17
-
22:06