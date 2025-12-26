Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Виртус Болонья — Олимпиакос Пирей. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Ужасная команда». Редик жёстко раскритиковал «Лейкерс» после крупного поражения в НБА

«Ужасная команда». Редик жёстко раскритиковал «Лейкерс» после крупного поражения в НБА
Комментарии

Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Джей Джей Редик эмоционально высказался после крупного поражения своей команды в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2025/2026 с «Хьюстон Рокетс» (96:119).

НБА — регулярный чемпионат
26 декабря 2025, пятница. 04:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
96 : 119
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 25, Джеймс - 18, Ривз - 12, Вандербилт - 11, Эйтон - 10, Смарт - 6, Ларэвиа - 5, Джеймс - 3, Тьеро - 2, Кнехт - 2, Клебер - 2, Хатимура
Хьюстон Рокетс: Томпсон - 26, Дюрант - 25, Смит II - 16, Шенгюн - 14, Шеппард - 13, Исон - 13, Капела - 6, Адамс - 4, Тэйт - 2, Холидей, Финни-Смит, Дэвисон, Окоги, Грин

«Мы ужасная баскетбольная команда. Сегодня снова были ужасной баскетбольной командой. Нам не хватает профессионального отношения к делу. Сейчас у нас этого просто нет. На субботней тренировке сказал ребятам, что будет некомфортно. Разговор будет некомфортным. Я не собираюсь проводить ещё 53 матча таким образом», — сказал Редик на пресс-конференции.

Материалы по теме
Дебют Дёмина в НБА, обмен Дончича и арест Касаткина. 25 моментов 2025 года в баскетболе
Дебют Дёмина в НБА, обмен Дончича и арест Касаткина. 25 моментов 2025 года в баскетболе

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android