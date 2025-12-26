Скидки
Виртус Болонья — Олимпиакос Пирей. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Баскетбол

Йокич едва не побил рекорд результативности в рождественских матчах НБА

Йокич едва не побил рекорд результативности в рождественских матчах НБА
Центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич набрал 56 очков в победном матче с «Миннесотой Тимбервулвз» (142:138 ОТ). Сербский баскетболист едва не побил исторический рекорд по результативности в НБА, который удерживает четырёхкратный участник Матча всех звёзд Бернард Кинг (60 очков в 1984 году).

НБА — регулярный чемпионат
26 декабря 2025, пятница. 06:30 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
142 : 138
ОТ
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Денвер Наггетс: Йокич - 56, Мюррэй - 35, Хардуэй-младший - 19, Джонс - 12, Уотсон - 9, Браун - 7, Валанчюнас - 2, Ннаджи - 2, Джонс, Строутер, Тайсон, Холмс, Пикетт
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 44, Рэндл - 32, Макдэниелс - 21, Рид - 13, Хиланд - 11, Гобер - 9, Дивинченцо - 6, Кларк - 2, Шеннон, Диллингэм, Инглс, Джузэнг, Конли, Беранже, Миллер

По количеству очков в рождественских матчах НБА Никола в данный момент занимает третье место. На второй строчке располагается легендарный игрок лиги Уилт Чемберлен (59 очков в 1961 году).

Напомним также, что Йокич стал первым игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации, оформившим несколько трипл-даблов с 55 и более очками.

Главные новости дня:

