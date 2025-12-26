Йокич едва не побил рекорд результативности в рождественских матчах НБА

Центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич набрал 56 очков в победном матче с «Миннесотой Тимбервулвз» (142:138 ОТ). Сербский баскетболист едва не побил исторический рекорд по результативности в НБА, который удерживает четырёхкратный участник Матча всех звёзд Бернард Кинг (60 очков в 1984 году).

По количеству очков в рождественских матчах НБА Никола в данный момент занимает третье место. На второй строчке располагается легендарный игрок лиги Уилт Чемберлен (59 очков в 1961 году).

Напомним также, что Йокич стал первым игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации, оформившим несколько трипл-даблов с 55 и более очками.

Главные новости дня: