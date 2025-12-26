«Хочу отметить один важный проект». Андрей Кириленко подвёл итоги года

Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко подвёл итоги года и рассказал о ходе строительства многофункционального спортивного центра сборных команд, который в ближайшее время должен стать важной частью баскетбольной инфраструктуры страны.

«Завершая подведение итогов года, хочу отметить ещё один важный проект — Центр национальных сборных. Очень рад тому, что строительство уже подходит к финальной стадии. В мае мы должны закончить всю черновую работу и перейти к отделке, а к осени уже заезжать и делать так, чтобы этот центр наполнился баскетболом.

Я вижу там не только национальные сборные, но и детские команды, возможно, детскую спортивную школу, которая стала бы фундаментом этого центра. Здорово осознавать, что этот проект совсем скоро станет частью баскетбольной жизни страны», — написал Кириленко в своём телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что центр будет иметь общую площадью 9000 квадратных метров и станет базой для сборов и тренировок баскетбольных команд.

