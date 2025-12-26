Скидки
Главная Баскетбол Новости

«Хочу отметить один важный проект». Андрей Кириленко подвёл итоги года

«Хочу отметить один важный проект». Андрей Кириленко подвёл итоги года
Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко подвёл итоги года и рассказал о ходе строительства многофункционального спортивного центра сборных команд, который в ближайшее время должен стать важной частью баскетбольной инфраструктуры страны.

«Завершая подведение итогов года, хочу отметить ещё один важный проект — Центр национальных сборных. Очень рад тому, что строительство уже подходит к финальной стадии. В мае мы должны закончить всю черновую работу и перейти к отделке, а к осени уже заезжать и делать так, чтобы этот центр наполнился баскетболом.

Я вижу там не только национальные сборные, но и детские команды, возможно, детскую спортивную школу, которая стала бы фундаментом этого центра. Здорово осознавать, что этот проект совсем скоро станет частью баскетбольной жизни страны», — написал Кириленко в своём телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что центр будет иметь общую площадью 9000 квадратных метров и станет базой для сборов и тренировок баскетбольных команд.

