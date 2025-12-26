Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Виртус Болонья — Олимпиакос Пирей. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Генменеджер «Игокеа»: с нетерпением ждём возвращения «Зенита» и российских клубов в Европу

Генменеджер «Игокеа»: с нетерпением ждём возвращения «Зенита» и российских клубов в Европу
Комментарии

Генеральный менеджер БК «Игокеа» Вук Радивоевич признался, что ждёт возвращения «Зенита» и российского баскетбола в Европу. 23 декабря клуб из Боснии и Герцеговины встречался в Санкт-Петербурге с «Зенитом» в рамках внутрисезонного турнира Единой лиги ВТБ WINLINE Basket Cup. Сине-бело-голубые победили со счётом 103:72.

WINLINE Basket Cup 2025 . Группа B
23 декабря 2025, вторник. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
103 : 72
Игокеа
Лакташи
Зенит: Рэндольф - 21, Жбанов - 19, Шаманич - 15, Мартюк - 14, Фрейзер - 9, Димитриевич - 7, Карасёв - 6, Емченко - 5, Узинский - 4, Воронцевич - 3, Щербенев
Игокеа: Рори - 15, Попович - 14, Милосавлевич - 8, Фаррахан - 8, Мустапич - 7, Антунович - 7, Тополович - 6, Еремич - 3, Илич - 2, Бесс - 2

«Для нас большая честь и гордость быть частью такого значимого соревнования. Мы очень рады играть с «Зенитом» в Петербурге. Мы здесь по той причине, что считаем русский народ братским. Об этом говорил наш президент, когда «Зенит» приезжал в Республику Сербскую. Когда мы проводили турнир, посвящённый 50-летнему юбилею «Игокеа», уже тогда начали строить взаимоотношения с Единой лигой ВТБ. Сергей Кущенко был гостем этого турнира. Так что дружба началась ещё три года назад.

Что говорят у нас на родине о том, что «Зенит» не принимает участие в Евролиге? Спорт не должен страдать из-за политических событий. Нам очень больно всё это переживать, потому что русские люди — наши братья. Для нас очень важно поддержать ваших людей и ваши клубы. Мы с нетерпением ждём возвращения «Зенита» и российских клубов в европейские соревнования. В Республике Сербской все люди придерживаются такого мнения», — приводит слова Радивоевича «Матч ТВ».

Материалы по теме
Дебют Дёмина в НБА, обмен Дончича и арест Касаткина. 25 моментов 2025 года в баскетболе
Дебют Дёмина в НБА, обмен Дончича и арест Касаткина. 25 моментов 2025 года в баскетболе

Забавная реакция Махачева на баскетболиста ростом 2,41 м:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android