Генменеджер «Игокеа»: с нетерпением ждём возвращения «Зенита» и российских клубов в Европу

Генеральный менеджер БК «Игокеа» Вук Радивоевич признался, что ждёт возвращения «Зенита» и российского баскетбола в Европу. 23 декабря клуб из Боснии и Герцеговины встречался в Санкт-Петербурге с «Зенитом» в рамках внутрисезонного турнира Единой лиги ВТБ WINLINE Basket Cup. Сине-бело-голубые победили со счётом 103:72.

«Для нас большая честь и гордость быть частью такого значимого соревнования. Мы очень рады играть с «Зенитом» в Петербурге. Мы здесь по той причине, что считаем русский народ братским. Об этом говорил наш президент, когда «Зенит» приезжал в Республику Сербскую. Когда мы проводили турнир, посвящённый 50-летнему юбилею «Игокеа», уже тогда начали строить взаимоотношения с Единой лигой ВТБ. Сергей Кущенко был гостем этого турнира. Так что дружба началась ещё три года назад.

Что говорят у нас на родине о том, что «Зенит» не принимает участие в Евролиге? Спорт не должен страдать из-за политических событий. Нам очень больно всё это переживать, потому что русские люди — наши братья. Для нас очень важно поддержать ваших людей и ваши клубы. Мы с нетерпением ждём возвращения «Зенита» и российских клубов в европейские соревнования. В Республике Сербской все люди придерживаются такого мнения», — приводит слова Радивоевича «Матч ТВ».

