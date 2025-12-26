Скидки
Виртус Болонья — Олимпиакос Пирей. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Главная Баскетбол Новости

Йокич превзошёл Карри, установив рекорд НБА по результативности в овертайме

Йокич превзошёл Карри, установив рекорд НБА по результативности в овертайме
Центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич набрал 18 очков в дополнительной пятиминутке в матче регулярного чемпионата НБА с «Миннесотой Тимбервулвз» (142:138 ОТ), установив рекорд лиги по результативности в овертайме как в играх регулярных чемпионатов, так и плей-офф.

НБА — регулярный чемпионат
26 декабря 2025, пятница. 06:30 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
142 : 138
ОТ
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Денвер Наггетс: Йокич - 56, Мюррэй - 35, Хардуэй-младший - 19, Джонс - 12, Уотсон - 9, Браун - 7, Валанчюнас - 2, Ннаджи - 2, Джонс, Строутер, Тайсон, Холмс, Пикетт
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 44, Рэндл - 32, Макдэниелс - 21, Рид - 13, Хиланд - 11, Гобер - 9, Дивинченцо - 6, Кларк - 2, Шеннон, Диллингэм, Инглс, Джузэнг, Конли, Беранже, Миллер

Примечательно, что Йокич набрал 18 очков за последние две минуты и 53 секунды игрового времени. За заключительные 56 секунд матча центровой исполнил 11 штрафных бросков.

Всего на счету лидера «Денвера» в этой встрече 56 очков, 16 подборов и 15 передач.

Ранее рекорд НБА по количеству очков в одном овертайме принадлежал Стефену Карри. 9 мая 2016 года разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» набрал 17 очков в матче с «Портленд Трейл Блэйзерс».

Йокич провёл беседу с судьями НБА на тренировке «Денвера»:

