Владимир Гомельский отреагировал на результат матча «Локо» и ЦСКА в Basket Cup

Авторитетный комментатор и эксперт Владимир Гомельский дал комментарий по поводу матча внутрисезонного турнира Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026 WINLINE Basket Cup между «Локомотивом-Кубань» и ЦСКА. Игра проходила в Краснодаре и завершилась в пользу красно-синих со счётом 89:81 (13:19, 30:16, 25:28, 21:18).

«Это был принципиальный матч. И, честно говоря, отсмотрев его от начала до конца, я получил удовольствие не только от победы своего любимого клуба – ЦСКА (89-81), а от той борьбы, которая проходила на площадке. Азартной борьбы, интересной и изобилующей очень красивыми моментами. Это был содержательный баскетбол.

Ну, начать бы я хотел с того, что сделаю комплимент тренеру «Лока» Антону Юдину. Он свою команду заряжал, руководил игрой, делал хорошие качественные замены. И, честно говоря, его подход к игре мне очень импонировал. Его оппонент, тренер ЦСКА Пистиолис, в свою очередь, был несколько более спокоен, чем обычно. И это спокойствие, особенно где-то в середине первой четверти, оказалось для ЦСКА болезненным. Потому что равное начало, команды играют… Хорошо, с высоким процентом реализации, атакуют. И тут вдруг ЦСКА пропускает рывок соперника. И этот рывок у «Локомотива» длился до середины второй четверти. Только после этого армейцы стали забивать свои мячи из-за трёхочковой дуги. И в первую очередь хочется отметить лидера команды Мело Тримбла.

Вообще в этом матче в составе ЦСКА, кроме Тримбла, выделялся еще Жан-Шарль. Ну, во-первых, он 20 очков набрал. Во-вторых, он под щитом очень хорошо защищался. И мне могут возразить, что центровой «Локо» Хантер тоже больше 20 очков забил. Но тут я должен сказать, что большинство своих очков Хантер набирал тогда, когда на площадке Жан-Шарля не было, а был Митрович. И Митрович с Хантером явно не справлялся.

Очень мне сегодня понравился Александр Чадов. Ну очень полезно сыграл как под щитом, используя своё преимущество в росте и длинные руки, так и в атаке. У него хороший процент реализации. Он очень хорошо со своими партнёрами, игроками задней линии, выполнял пик-н-роллы. И даже в двух пик-н-роллах забил мяч сам, а в одном он добавил мяч в кольцо после промаха партнёра.

В общем, ЦСКА вошёл в заключительную четверть, имея пять очков преимущества. Что это по меркам современного баскетбола? Да две атаки результативные. И, честно говоря, «Локомотив» своим настроем всё время показывал, что будет бороться. Так и получилось. Боролись до последней секунды. Просто в какой-то момент было определённое невезение.

Знаете, выполняет игрок трёхочковый, например, Би Джей Джонсон, из угла. Вроде его точка, трёхочковый должен залететь, а он летит мимо. Точно так же можно сказать, что очень важную трёхочковую попытку смазал Миллер. который вообще не в ударе был в этом матче», — сказал Гомельский в своём телеграм-канале.

Две баскетболистки подрались в матче студенческих команд: