«Печенье в виде Дёмина». Портал в США показал забавное фото

«Печенье в виде Дёмина». Портал в США показал забавное фото
Комментарии

В социальной сети X на странице NetsMuse, освещающей результаты «Бруклин Нетс», появилась фотография праздничной выпечки. Один из пряников выполнен в виде баскетболиста в форме «Бруклина» под восьмым номером.

«Мой младший брат испёк печенье в виде Егора Дёмина», — говорится в подписи к фото.

Фото: https://x.com/NetsMuse

Напомним, под восьмым номером за «Нетс» выступает Егор Дёмин. Россиянин был выбран командой на драфте НБА 2025 года также под восьмым пиком.

Дёмин к настоящему моменту принял участие в 26 матчах регулярного чемпионата НБА, в которых в среднем набирал 9,4 очка, совершал 3,2 подбора и отдавал 3,5 передачи.

Егор Дёмин показал архивное видео с Тимофеем Мозговым:

