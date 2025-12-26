Скидки
Виртус Болонья — Олимпиакос Пирей. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Главная Баскетбол Новости

Леброн Джеймс установил антирекорд в рождественских матчах НБА 2025 года

Комментарии

Лёгкий форвард и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс установил худший показатель полезности среди всех баскетболистов, принимавших участие в рождественских матчах НБА текущего сезона. Об этом информирует телеграм-канал NBA Injuries.

НБА — регулярный чемпионат
26 декабря 2025, пятница. 04:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
96 : 119
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 25, Джеймс - 18, Ривз - 12, Вандербилт - 11, Эйтон - 10, Смарт - 6, Ларэвиа - 5, Джеймс - 3, Тьеро - 2, Кнехт - 2, Клебер - 2, Хатимура
Хьюстон Рокетс: Томпсон - 26, Дюрант - 25, Смит II - 16, Шенгюн - 14, Шеппард - 13, Исон - 13, Капела - 6, Адамс - 4, Тэйт - 2, Холидей, Финни-Смит, Дэвисон, Окоги, Грин

Напомним, в рождественском матче «Лос-Анджелес» встречался с «Хьюстон Рокетс» и уступил со счётом 96:119. Леброн провёл на площадке 32 минуты и 26 секунд и за это время набрал 18 очков, совершил два подбора и отдал пять результативных передач. Показатель полезности форварда составил «–33».

Напомним, 30 декабря Джеймсу исполнится 41 год.

Леброн поцеловал маму перед выходом на матч НБА:

