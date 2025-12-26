Антон Юдин назвал ключевой фактор поражения «Локо» в матче Basket Cup с ЦСКА

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Антон Юдин поделился мнением о матче внутрисезонного турнира Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026 WINLINE Basket Cup с ЦСКА. Игра проходила в Краснодаре и завершилась в пользу армейцев со счётом 89:81 (13:19, 30:16, 25:28, 21:18).

«Поздравляю ЦСКА с победой. По игре могу сказать, что начали очень хорошо, много вещей получалось на обеих сторонах площадки, но в последние пять минут второй четверти застряли в нападении, не могли попасть свои броски и опять дали слишком много свободы Мело Тримблу, который регулярно становится для нас большой проблемой. Этот отрезок в итоге сильно повлиял на итоговый результат.

Шансы в конце были, но мы ими не воспользовались. Но ключевыми, повторюсь, были те пять минут во второй четверти. Я сказал команде, что большую часть матча мы играли достаточно хорошо. Но чтобы побеждать команды, которые находятся наверху турнирной таблицы, нужно показывать такую игру на протяжении всех 40 минут и не проваливаться так сильно в отдельные отрезки», – приводит слова Юдина пресс-служба «Локомотива-Кубань».

