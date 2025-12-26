Скидки
Главная Баскетбол Новости

Антон Юдин назвал ключевой фактор поражения «Локо» в матче Basket Cup с ЦСКА

Антон Юдин назвал ключевой фактор поражения «Локо» в матче Basket Cup с ЦСКА
Комментарии

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Антон Юдин поделился мнением о матче внутрисезонного турнира Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026 WINLINE Basket Cup с ЦСКА. Игра проходила в Краснодаре и завершилась в пользу армейцев со счётом 89:81 (13:19, 30:16, 25:28, 21:18).

WINLINE Basket Cup 2025 . Группа A
25 декабря 2025, четверг. 20:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
81 : 89
ЦСКА
Москва
Локомотив-Кубань: Хантер - 21, Мур - 13, Робертсон - 12, Ищенко - 12, Квитковских - 7, Джонсон - 6, Миллер - 4, Мартин - 3, Попов - 3, Коновалов
ЦСКА: Тримбл - 27, Жан-Шарль - 21, Уэйр - 13, Руженцев - 10, Чадов - 8, Астапкович - 7, Митрович - 3, Кливленд, Ганькевич, Антонов, Зайцев, Курбанов

«Поздравляю ЦСКА с победой. По игре могу сказать, что начали очень хорошо, много вещей получалось на обеих сторонах площадки, но в последние пять минут второй четверти застряли в нападении, не могли попасть свои броски и опять дали слишком много свободы Мело Тримблу, который регулярно становится для нас большой проблемой. Этот отрезок в итоге сильно повлиял на итоговый результат.

Шансы в конце были, но мы ими не воспользовались. Но ключевыми, повторюсь, были те пять минут во второй четверти. Я сказал команде, что большую часть матча мы играли достаточно хорошо. Но чтобы побеждать команды, которые находятся наверху турнирной таблицы, нужно показывать такую игру на протяжении всех 40 минут и не проваливаться так сильно в отдельные отрезки», – приводит слова Юдина пресс-служба «Локомотива-Кубань».

Егор Дёмин показал впечатляющие навыки игры в кендаму:

