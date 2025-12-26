Лука Дончич отреагировал на слова Редика, что «Лейкерс» сейчас — это ужасная команда

Словенский разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич высказался о спаде своей команды на фоне крупного поражения в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2025/2026 с «Хьюстон Рокетс» (96:119).

«Я не знаю, что именно нужно поменять, но точно что-то должно измениться. Нам нужно разобраться, это то, что мы обязаны сделать. Всем нужно об этом поговорить. Знаю, Джей Джей (Джей Джей Редик, главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс». – Прим. «Чемпионата») сказал, что будет неприятный разговор. Так и должно быть. Каждый должен прилагать больше усилий, начиная с меня. Нам нужно бросить вызов каждому. Все должны бросать вызов друг другу и своим товарищам по команде. Мы не должны так играть, нам просто нужно стать лучше», – сказал Дончич на послематчевой пресс-конференции.