Виртус Болонья — Олимпиакос Пирей. Прямая трансляция
22:30 Мск
Главная Баскетбол Новости

«У нас есть потери». Главный тренер «Самары» поделился настроем на матч с «Пари НН»

«У нас есть потери». Главный тренер «Самары» поделился настроем на матч с «Пари НН»
Комментарии

Главный тренер «Самары» Владислав Коновалов высказался о предстоящем матче с «Пари Нижний Новгород» в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 2025/2026. Он пройдёт сегодня, 26 декабря, начало — в 19:00 мск.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
26 декабря 2025, пятница. 19:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Не начался
Самара
Самарская область
«Последний матч с «Локомотивом» «Нижний» провёл с хорошим настроем. Лазарет соперника практически опустел, на протяжении месяца в команду постоянно добавлялись игроки. И сейчас «Пари НН» в полной готовности. С опытом у «Нижнего» всё в порядке: Бабурин и Хвостов всегда в форме, заряжены на атаку — главные двигатели нападения команды. Плюс Вашингтон, лучший, наверное, криэйтор в ростере. Нам нужно быть максимально сфокусированными на этих игроках, не дать им много свободы.

У нас есть потери. Мы сталкиваемся с этим на протяжении всего сезона: перед каждой игрой кто-то выпадает. Сейчас у «Самары» ситуация не совсем плачевная, но сложная: Чебуркин и Михайловский остались в Самаре, под вопросом участие в матче Чеваренкова, нет Кулагина. Нас ожидает очередная сложная игра. В ней мы должны быть собранными и сконцентрированными», — приводит слова Коновалова пресс-служба клуба.

