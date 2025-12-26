Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Виртус Болонья — Олимпиакос Пирей. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Шакил О'Нил сломал огромный экран во время эфира на ТВ

Шакил О'Нил сломал огромный экран во время эфира на ТВ
Комментарии

Легендарный в прошлом центровой Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне известный эксперт, аналитик и ведущий на телевидении Шакил О’Нил сломал своим телом огромный экран во время шоу на телеканале TNT.

Видео было опубликовано в социальных сетях.

Шакил с разбегу врезался в огромный экран, который стоял на сцене, и разбил его, упав в служебные помещения.

Напомним, Шакил является четырёхкратным чемпионом НБА, также он получал награду MVP сезона, трижды становился MVP финала НБА и 15 раз участвовал в Матче всех звёзд. В составе сборной США Шакил стал чемпионом мира и олимпийским чемпионом.

Сейчас читают:
Шакил О'Нил назвал две команды НБА, совладельцем которых хотел бы стать
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android