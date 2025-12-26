Шакил О'Нил сломал огромный экран во время эфира на ТВ

Легендарный в прошлом центровой Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне известный эксперт, аналитик и ведущий на телевидении Шакил О’Нил сломал своим телом огромный экран во время шоу на телеканале TNT.

Видео было опубликовано в социальных сетях.

Шакил с разбегу врезался в огромный экран, который стоял на сцене, и разбил его, упав в служебные помещения.

Напомним, Шакил является четырёхкратным чемпионом НБА, также он получал награду MVP сезона, трижды становился MVP финала НБА и 15 раз участвовал в Матче всех звёзд. В составе сборной США Шакил стал чемпионом мира и олимпийским чемпионом.