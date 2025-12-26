Скидки
Виртус Болонья — Олимпиакос Пирей. Прямая трансляция
Главная Баскетбол Новости

Грин — о кризисе в «Голден Стэйт»: в какой-то момент мы уйдём на пенсию, но не Джо Лэйкоб

35-летний форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин высказался о нынешнем положении дел в клубе и будущем проекта на фоне старения основных лидеров, с которыми команда завоевала четыре титула.

«Вы же видели то письмо Джо Лэйкоба? Одно можно сказать наверняка: в какой-то момент мы уйдём на пенсию, но Джо не уйдёт. Этот человек всегда будет стремиться к победам, потому что он не терпит поражений», — приводит слова Грина The Sports Rush.

Ранее владелец «Голден Стэйт Уорриорз» Джо Лэйкоб эмоционально ответил на слова фаната о разочаровании нынешним положением дел в клубе: «Вы не можете быть расстроены сильнее, чем я. Я работаю над этим. Всё не так просто: стиль игры, пожелания тренеров относительно игроков, тенденции в лиге».

