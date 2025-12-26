Скидки
Главная Баскетбол Новости

«Панатинаикос» может пропустить матч греческой лиги из-за гриппа у игроков

«Панатинаикос» может пропустить матч греческой лиги из-за гриппа у игроков
Комментарии

Сразу восемь игроков «Панатинаикоса» получили положительный результат теста на грипп типа А, что ставит под угрозу завтрашний матч греческой баскетбольной лиги с командой «Марусси». Об этом сообщает Eurohoops.

Как информирует источник, помимо игроков, пострадали три сотрудника, и у некоторых из инфицированных наблюдаются тяжёлые симптомы, такие как лихорадка и заложенность носа.

Предполагается, что вирус распространился во время перелёта команды из Каунаса в Афины, где все члены команды находились в тесном контакте друг с другом.

Ожидается, что в команде возможны и новые случаи заражения, а симптомы проявились в настоящий момент не у всех игроков.

