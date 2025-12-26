НБА обновила рейтинг кандидатов на звание MVP в сезоне-2025/2026. Йокич сохранил лидерство

В Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) обновили рейтинг кандидатов на звание самого ценного игрока (MVP) регулярного сезона-2025/2026.
Рейтинг MVP НБА в сезоне-2025/2026 на 26 декабря:
1. Никола Йокич («Денвер Наггетс»).
2. Шей Гилджес-Александер («Оклахома-Сити Тандер»)
3. Лука Дончич («Лос-Анджелес Лейкерс»).
4. Джейлен Брансон («Нью-Йорк Никс»).
5. Кейд Каннингем («Детройт Пистонс»).
6. Виктор Вембаньяма («Сан-Антонио Спёрс»)
7. Джейлен Браун («Бостон Селтикс»).
8. Энтони Эдвардс («Миннесота Тимбервулвз»).
9. Тайриз Макси («Филадельфия Сиксерс»).
10. Алперен Шенгюн («Хьюстон Рокетс»).
Стоит отметить, что лидер «Денвер Наггетс» и сборной Сербии Йокич является трёхкратным обладателем награды MVP, но в сезоне-2024/2025 уступил её Гилджес-Александеру.