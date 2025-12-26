Фрейзер: у «Зенита» отличное отношение к внутрисезонному турниру

Игрок «Зенита» Трент Фрейзер высказался о важности матчей Winline Basket Cup для команды.

«У «Игокеа» и команд Единой лиги ВТБ разный игровой стиль. Они противопоставляют нам иное видение, чем команды Единой лиги. У нас здесь более колкая игра, физически сложная, много больших ребят. «Игокеа» очень хорошая команда, я бы сказал, тренерская. Наши мысли оправдались, мы вышли очень сфокусированными, мы проделали классную работу и следовали плану на игру.

Думаю, у нас отличное отношение к внутрисезонному турниру. У нас есть возможность играть с другими командами, путешествовать в различные города. Это круто, мы наслаждаемся. В любом случае это турнир за трофей, мы полностью отдаём себя в этих играх», — сказал Фрезер в интервью пресс-службе команды.