Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Виртус Болонья — Олимпиакос Пирей. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Пари Нижний Новгород — Самара, результат матча 26 декабря 2025, счет 79:71, Единая лига ВТБ 2025-2026

«Самара» одержала первую победу в сезоне-2025/2026, на выезде обыграв «Пари НН»
Комментарии

Баскетбольный клуб «Самара» одержал выездную победу над «Пари Нижний Новгород» в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 2025/2026, который прошёл в ФОК Мещерский в Нижнем Новгороде. Матч завершился со счётом 79:71 (33:20; 14:16; 27:17; 5:18) в пользу гостей.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
26 декабря 2025, пятница. 19:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
71 : 79
Самара
Самарская область
Пари Нижний Новгород: Вашингтон - 16, Хоменко - 10, Попов - 9, Лукач - 8, Хантер - 8, Хвостов - 8, Карпенков - 6, Бабурин - 6, Буринский, Гришаев, Зоткин
Самара: Минченко - 24, Походяев - 20, Кузнецов - 13, Чикарев - 8, Саврасов - 7, Шейко - 3, Чеваренков - 2, Косяков - 2, Пивцайкин, Великородный

Нельзя не отметить, что эта первая победа для «Самары» в текущем сезоне Единой лиги, команда потерпела 16 поражений на старте.

Лучшим игроком в составе победителей стал капитан Евгений Минченко, набравший 24 очка, сделавший четыре подбора, один перехват, его коэффициент эффективности составил «+29».

У «Пари НН» звание самого результативного игрока забрал Айзея Вашингтон, в его активе 16 очков, семь подборов и три передачи при коэффициенте эффективности «+12».

Календарь Единой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Единой лиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
Дебют Дёмина в НБА, обмен Дончича и арест Касаткина. 25 моментов 2025 года в баскетболе
Дебют Дёмина в НБА, обмен Дончича и арест Касаткина. 25 моментов 2025 года в баскетболе
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android