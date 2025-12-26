«Самара» одержала первую победу в сезоне-2025/2026, на выезде обыграв «Пари НН»

Баскетбольный клуб «Самара» одержал выездную победу над «Пари Нижний Новгород» в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 2025/2026, который прошёл в ФОК Мещерский в Нижнем Новгороде. Матч завершился со счётом 79:71 (33:20; 14:16; 27:17; 5:18) в пользу гостей.

Нельзя не отметить, что эта первая победа для «Самары» в текущем сезоне Единой лиги, команда потерпела 16 поражений на старте.

Лучшим игроком в составе победителей стал капитан Евгений Минченко, набравший 24 очка, сделавший четыре подбора, один перехват, его коэффициент эффективности составил «+29».

У «Пари НН» звание самого результативного игрока забрал Айзея Вашингтон, в его активе 16 очков, семь подборов и три передачи при коэффициенте эффективности «+12».