Единая лига: результаты матчей 26 декабря

В пятницу, 26 декабря, состоялся очередной игровой день регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026, в рамках которого поклонники российского баскетбола смогли посмотреть один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатом.

Баскетбол. Мужчины. Единая лига. Результаты 26 декабря:

«Пари Нижний Новгород» (Нижний Новгород) – «Самара» (Самара) – 71:79.

Возглавляет турнирную таблицу в настоящий момент действующий чемпион — московский ЦСКА. На счету армейцев 15 побед при двух поражениях. На втором месте располагается казанский УНИКС, у которого также 15 побед и два поражения. Топ-3 замыкает «Зенит» из Санкт-Петербурга (11 побед при шести поражениях).