Главная Баскетбол Новости

Единая лига — 2025/2026: результаты на 26 декабря, календарь, таблица

Единая лига: результаты матчей 26 декабря
Комментарии

В пятницу, 26 декабря, состоялся очередной игровой день регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026, в рамках которого поклонники российского баскетбола смогли посмотреть один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатом.

Баскетбол. Мужчины. Единая лига. Результаты 26 декабря:

«Пари Нижний Новгород» (Нижний Новгород) – «Самара» (Самара) – 71:79.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
26 декабря 2025, пятница. 19:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
71 : 79
Самара
Самарская область
Пари Нижний Новгород: Вашингтон - 16, Хоменко - 10, Попов - 9, Лукач - 8, Хантер - 8, Хвостов - 8, Карпенков - 6, Бабурин - 6, Буринский, Гришаев, Зоткин
Самара: Минченко - 24, Походяев - 20, Кузнецов - 13, Чикарев - 8, Саврасов - 7, Шейко - 3, Чеваренков - 2, Косяков - 2, Пивцайкин, Великородный

Возглавляет турнирную таблицу в настоящий момент действующий чемпион — московский ЦСКА. На счету армейцев 15 побед при двух поражениях. На втором месте располагается казанский УНИКС, у которого также 15 побед и два поражения. Топ-3 замыкает «Зенит» из Санкт-Петербурга (11 побед при шести поражениях).

Календарь Единой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Единой лиги сезона-2025/2026
Дебют Дёмина в НБА, обмен Дончича и арест Касаткина. 25 моментов 2025 года в баскетболе
