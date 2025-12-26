Скидки
Виртус Болонья — Олимпиакос Пирей. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Баскетбол

Партизан — Маккаби Тель-Авив, результат матча 26 декабря 2025, счет 87:112, Евролига-2025/2026

«Маккаби» обыграл «Партизан» в Евролиге


В Белграде (Сербия) завершился матч 18-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором встречались местный «Партизан» и израильский «Маккаби». Встреча завершилась победой гостей со счётом 112:87.

Евролига . Регулярный чемпионат. 18-й тур
26 декабря 2025, пятница. 20:00 МСК
Партизан
Белград, Сербия
Окончен
87 : 112
Маккаби Т-А
Тель-Авив, Израиль
Партизан: Мууринен, Вашингтон, Осетковски, Маринкович, Браун, Пэйн, Бонга, Лакич, Паркер, Фернанду, Калатес, Джонс
Маккаби Т-А: Лундберг, Оар, Кларк, Сантос, Лави, Уокер, Соркин, Бриссетт, Рэйман, Ди Бартоломео, Лиф, Блатт

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Лонни Уокер, набравший 20 очков, совершивший два подбора и отдавший пять передач. 14 очков и шесть передач на свой счёт записал Ти Джей Лиф.

В составе «Партизана» 15 очков, три подбора и шесть передач оформил Кэмерон Пэйн. 12 очков и четыре передачи на счету Стерлинга Брауна.

«Маккаби» одержал пятую победу подряд. «Партизан» потерпел третье поражение в Евролиге кряду.

Календарь Евролиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Евролиги сезона-2025/2026
