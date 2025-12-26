«Маккаби» обыграл «Партизан» в Евролиге

В Белграде (Сербия) завершился матч 18-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором встречались местный «Партизан» и израильский «Маккаби». Встреча завершилась победой гостей со счётом 112:87.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Лонни Уокер, набравший 20 очков, совершивший два подбора и отдавший пять передач. 14 очков и шесть передач на свой счёт записал Ти Джей Лиф.

В составе «Партизана» 15 очков, три подбора и шесть передач оформил Кэмерон Пэйн. 12 очков и четыре передачи на счету Стерлинга Брауна.

«Маккаби» одержал пятую победу подряд. «Партизан» потерпел третье поражение в Евролиге кряду.