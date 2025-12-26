Скидки
Виртус Болонья — Олимпиакос Пирей. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Главная Баскетбол Новости

Йокич: главным в моём прогрессе стало то, что я перестал постоянно общаться с судьями

Йокич: главным в моём прогрессе стало то, что я перестал постоянно общаться с судьями
Чемпион НБА — 2023, центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич рассказал, проработка какого аспекта помогла ему продолжить прогрессировать в текущем сезоне.

«Главным для меня стало то, что я перестал постоянно общаться с судьями. Нет, конечно, я буду с ними разговаривать, но больше не трачу энергию и не срываюсь из-за того, что не могу изменить», — приводит слова Йокича с пресс-конференции Eurohoops.

В прошедшем в ночь на 26 декабря матче регулярного чемпионата НБА с «Миннесотой Тимбервулвз» Йокич стал самым результативным игроком, оформив трипл-дабл (56 очков, 16 подборов и 15 результативных передач). Сербский баскетболист стал первым игроком в истории НБА, оформившим несколько трипл-даблов с 55 и более очками за карьеру.

НБА — регулярный чемпионат
26 декабря 2025, пятница. 06:30 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
142 : 138
ОТ
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Денвер Наггетс: Йокич - 56, Мюррэй - 35, Хардуэй-младший - 19, Джонс - 12, Уотсон - 9, Браун - 7, Валанчюнас - 2, Ннаджи - 2, Джонс, Строутер, Тайсон, Холмс, Пикетт
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 44, Рэндл - 32, Макдэниелс - 21, Рид - 13, Хиланд - 11, Гобер - 9, Дивинченцо - 6, Кларк - 2, Шеннон, Диллингэм, Инглс, Джузэнг, Конли, Беранже, Миллер
Новости. Баскетбол
