Йокич: главным в моём прогрессе стало то, что я перестал постоянно общаться с судьями

Чемпион НБА — 2023, центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич рассказал, проработка какого аспекта помогла ему продолжить прогрессировать в текущем сезоне.

«Главным для меня стало то, что я перестал постоянно общаться с судьями. Нет, конечно, я буду с ними разговаривать, но больше не трачу энергию и не срываюсь из-за того, что не могу изменить», — приводит слова Йокича с пресс-конференции Eurohoops.

В прошедшем в ночь на 26 декабря матче регулярного чемпионата НБА с «Миннесотой Тимбервулвз» Йокич стал самым результативным игроком, оформив трипл-дабл (56 очков, 16 подборов и 15 результативных передач). Сербский баскетболист стал первым игроком в истории НБА, оформившим несколько трипл-даблов с 55 и более очками за карьеру.