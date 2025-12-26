Скидки
Виртус Болонья — Олимпиакос Пирей. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Баскетбол

«Они сильнее хотели победить». Тренер «Пари НН» Козин — о домашнем поражении от «Самары»

«Они сильнее хотели победить». Тренер «Пари НН» Козин — о домашнем поражении от «Самары»
Главный тренер команды «Пари Нижний Новгород» Сергей Козин прокомментировал домашнее поражение команды от «Самары» (71:79).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
26 декабря 2025, пятница. 19:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
71 : 79
Самара
Самарская область
Пари Нижний Новгород: Вашингтон - 16, Хоменко - 10, Попов - 9, Лукач - 8, Хантер - 8, Хвостов - 8, Карпенков - 6, Бабурин - 6, Буринский, Гришаев, Зоткин
Самара: Минченко - 24, Походяев - 20, Кузнецов - 13, Чикарев - 8, Саврасов - 7, Шейко - 3, Чеваренков - 2, Косяков - 2, Пивцайкин, Великородный

«Поздравляем команду из Самары с победой. Видимо, сегодня они сильнее хотели победить. Я предупреждал свою команду об их составе, несмотря на отсутствие трёх ключевых игроков — нельзя расслабляться, нужно включаться в игру с первых секунд. Видимо, в начале мы где-то недодали, позволили сопернику почувствовать ритм игры. Уже в первой четверти мы оказались в минусе, пропустили 33 очка, и после такого старта вернуться в игру очень сложно», — приводит слова Козина пресс-служба клуба.

