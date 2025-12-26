«Они сильнее хотели победить». Тренер «Пари НН» Козин — о домашнем поражении от «Самары»

Главный тренер команды «Пари Нижний Новгород» Сергей Козин прокомментировал домашнее поражение команды от «Самары» (71:79).

«Поздравляем команду из Самары с победой. Видимо, сегодня они сильнее хотели победить. Я предупреждал свою команду об их составе, несмотря на отсутствие трёх ключевых игроков — нельзя расслабляться, нужно включаться в игру с первых секунд. Видимо, в начале мы где-то недодали, позволили сопернику почувствовать ритм игры. Уже в первой четверти мы оказались в минусе, пропустили 33 очка, и после такого старта вернуться в игру очень сложно», — приводит слова Козина пресс-служба клуба.