Кэмерон Томас вернулся к тренировкам в составе «Бруклина»

Американский защитник «Бруклин Нетс» Кэмерон Томас готов вернуться на площадку после травмы. Об этом сообщает New York Post.

Как информирует источник, баскетболист вернулся к полноценным тренировкам в составе «Бруклина».

Кэмерон выбыл из строя в начале ноября с травмой задней поверхности бедра. В текущем сезоне североамериканской организации Кэмерон принял участие в восьми матчах. В среднем за игру Томас набирает 21,3 очка, делает 1,3 подбора, отдаёт 2,6 передачи, а также совершает 0,5 перехвата. За «Бруклин» Кэм выступает с 2021 года.

Ранее сообщалось, что клуб готов рассмотреть обмен игрока этой зимой.