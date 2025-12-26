Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Виртус Болонья — Олимпиакос Пирей. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Кэмерон Томас вернулся к тренировкам в составе «Бруклина»

Кэмерон Томас вернулся к тренировкам в составе «Бруклина»
Комментарии

Американский защитник «Бруклин Нетс» Кэмерон Томас готов вернуться на площадку после травмы. Об этом сообщает New York Post.

Как информирует источник, баскетболист вернулся к полноценным тренировкам в составе «Бруклина».

Кэмерон выбыл из строя в начале ноября с травмой задней поверхности бедра. В текущем сезоне североамериканской организации Кэмерон принял участие в восьми матчах. В среднем за игру Томас набирает 21,3 очка, делает 1,3 подбора, отдаёт 2,6 передачи, а также совершает 0,5 перехвата. За «Бруклин» Кэм выступает с 2021 года.

Ранее сообщалось, что клуб готов рассмотреть обмен игрока этой зимой.

Материалы по теме
Дебют Дёмина в НБА, обмен Дончича и арест Касаткина. 25 моментов 2025 года в баскетболе
Дебют Дёмина в НБА, обмен Дончича и арест Касаткина. 25 моментов 2025 года в баскетболе
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android