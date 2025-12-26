Главный тренер «Самары» Коновалов прокомментировал первую в сезоне победу команды

Главный тренер «Самары» Владислав Коновалов прокомментировал первую в сезоне-2025/2026 Единой лиги победу команды. Она случилась на выезде в Нижнем Новгороде. «Самара» обыграла «Пари Нижний Новгород» со счётом 79:71 (33:20; 14:16; 27:17; 5:18).

«Сейчас для нас очень важна была эта победа. Важно было показать всем, что мы можем побеждать. Конечно, есть трудности, но мы стараемся их преодолевать. Это была хорошая, конкурентная победа над сильным соперником. Ещё раз поздравляю команду и наших болельщиков», — приводит слова Коновалова пресс-служба клуба.

Возглавляет турнирную таблицу Единой лиги действующий чемпион — московский ЦСКА. На счету армейцев 15 побед при двух поражениях. На втором месте располагается казанский УНИКС, у которого также 15 побед и два поражения. Топ-3 замыкает «Зенит» из Санкт-Петербурга (11 побед при шести поражениях).