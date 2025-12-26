Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Виртус Болонья — Олимпиакос Пирей. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Главный тренер «Самары» Коновалов прокомментировал первую в сезоне победу команды

Главный тренер «Самары» Коновалов прокомментировал первую в сезоне победу команды
Комментарии

Главный тренер «Самары» Владислав Коновалов прокомментировал первую в сезоне-2025/2026 Единой лиги победу команды. Она случилась на выезде в Нижнем Новгороде. «Самара» обыграла «Пари Нижний Новгород» со счётом 79:71 (33:20; 14:16; 27:17; 5:18).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
26 декабря 2025, пятница. 19:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
71 : 79
Самара
Самарская область
Пари Нижний Новгород: Вашингтон - 16, Хоменко - 10, Попов - 9, Лукач - 8, Хантер - 8, Хвостов - 8, Карпенков - 6, Бабурин - 6, Буринский, Гришаев, Зоткин
Самара: Минченко - 24, Походяев - 20, Кузнецов - 13, Чикарев - 8, Саврасов - 7, Шейко - 3, Чеваренков - 2, Косяков - 2, Пивцайкин, Великородный

«Сейчас для нас очень важна была эта победа. Важно было показать всем, что мы можем побеждать. Конечно, есть трудности, но мы стараемся их преодолевать. Это была хорошая, конкурентная победа над сильным соперником. Ещё раз поздравляю команду и наших болельщиков», — приводит слова Коновалова пресс-служба клуба.

Возглавляет турнирную таблицу Единой лиги действующий чемпион — московский ЦСКА. На счету армейцев 15 побед при двух поражениях. На втором месте располагается казанский УНИКС, у которого также 15 побед и два поражения. Топ-3 замыкает «Зенит» из Санкт-Петербурга (11 побед при шести поражениях).

Материалы по теме
«Самара» одержала первую победу в сезоне-2025/2026, на выезде обыграв «Пари НН»
Материалы по теме
Дебют Дёмина в НБА, обмен Дончича и арест Касаткина. 25 моментов 2025 года в баскетболе
Дебют Дёмина в НБА, обмен Дончича и арест Касаткина. 25 моментов 2025 года в баскетболе
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android