Шарль Леклер с невестой посетил матч Евролиги «Монако» — «Реал»

Пилот «Феррари» Шарль Леклер посетил матч регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги между «Монако» и мадридским «Реалом», который проходит в эти минуты в Монте-Карло.

На матч Леклер приехал вместе со своей девушкой Александрой Сен-Млё.

Шарль состоит в отношениях с Александрой с 2023 года. Она является инфлюенсером и известна своим увлечением историей искусства.

По итогам сезона Шарль занял пятое место в личном зачёте пилотов Формулы-1 с 242 очками на счету. Его напарник, а также семикратный чемпион Формулы-1 британец Льюис Хэмилтон расположился на шестой позиции (156 очков). Чемпионом мира стал пилот «Макларена» Ландо Норрис.