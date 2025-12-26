«Монако» обыграл «Реал» в Евролиге, два игрока мадридского клуба оформили дабл-даблы

В Монако завершился матч 18-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором встречались местный одноимённый клуб и мадридский «Реал». Встреча завершилась победой хозяев паркета со счётом 100:95.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Эли Окобо, набравший 22 очка, совершивший два подбора и отдавший две результативные передачи. 15 очков, четыре подбора и пять передач на свой счёт записал Майк Джеймс.

В составе «Реала» дабл-дабл из 28 очков и 10 передач на счету Факундо Кампаццо. Дабл-дабл из 21 очка и 11 подборов оформил Уолтер Тавареш.

«Монако» одержал вторую победу подряд. «Реал» потерпел второе поражение в последних пяти матчах в Евролиге.