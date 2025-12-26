Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Виртус Болонья — Олимпиакос Пирей. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Монако — Реал Мадрид, результат матча 26 декабря 2025, счет 100:95, Евролига-2025/2026

«Монако» обыграл «Реал» в Евролиге, два игрока мадридского клуба оформили дабл-даблы
Комментарии

В Монако завершился матч 18-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором встречались местный одноимённый клуб и мадридский «Реал». Встреча завершилась победой хозяев паркета со счётом 100:95.

Евролига . Регулярный чемпионат. 18-й тур
26 декабря 2025, пятница. 21:30 МСК
Монако
Монако, Монако
Окончен
100 : 95
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Монако: Окобо, Блоссомгейм, Мишино, Тайс, Диалло, Хэйс, Тарпей, Бегарен, Недович, Стразель, Миротич, Джеймс
Реал Мадрид: Лайлз, Кремер, Абальде, Кампаццо, Океке, Прочида, Хезонья, Маледон, Дек, Гаруба, Тавареш, Лень

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Эли Окобо, набравший 22 очка, совершивший два подбора и отдавший две результативные передачи. 15 очков, четыре подбора и пять передач на свой счёт записал Майк Джеймс.

В составе «Реала» дабл-дабл из 28 очков и 10 передач на счету Факундо Кампаццо. Дабл-дабл из 21 очка и 11 подборов оформил Уолтер Тавареш.

«Монако» одержал вторую победу подряд. «Реал» потерпел второе поражение в последних пяти матчах в Евролиге.

Календарь Евролиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Евролиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
Дебют Дёмина в НБА, обмен Дончича и арест Касаткина. 25 моментов 2025 года в баскетболе
Дебют Дёмина в НБА, обмен Дончича и арест Касаткина. 25 моментов 2025 года в баскетболе
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android