Баскетбол

Стали известны сроки восстановления Энтони Дэвиса, у которого травма паха

Стали известны сроки восстановления Энтони Дэвиса, у которого травма паха
Комментарии

32-летний американский звёздный форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Даллас Маверикс» Энтони Дэвис пропустит несколько матчей из-за травмы паха, сообщает ESPN.

По информации источника, состояние Дэвиса будет оцениваться ежедневно. В этом сезоне в Далласе придерживаются осторожного подхода к травмам, особенно в отношении Дэвиса, и будут продолжать это делать.

Дэвис получил травму в начала второй четверти матча с «Голден Стэйт Уорриорз», который его команда проиграла со счётом 116:126. Энтони остановился после попытки сделать рывок, чтобы поймать передачу в быстром отрыве, и сразу же, хромая, направился к скамейке запасных, попросив замену.

НБА — регулярный чемпионат
26 декабря 2025, пятница. 01:17 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
126 : 116
Даллас Маверикс
Даллас
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 23, Мелтон - 16, Батлер - 14, Хорфорд - 14, Подзиемски - 13, Муди - 12, Джексон-Дэвис - 10, Грин - 7, Пэйтон II - 6, Пост - 6, Ричард - 5, Куминга, Хилд, Сантос, Спенсер
Даллас Маверикс: Флэгг - 27, Уильямс - 26, Маршалл - 14, Вашингтон - 14, Кристи - 13, Томпсон - 7, Гэффорд - 6, Нембард - 4, Дэвис - 3, Мартин - 2, Харди, Расселл, Пауэлл
