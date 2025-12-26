Стали известны сроки восстановления Энтони Дэвиса, у которого травма паха

32-летний американский звёздный форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Даллас Маверикс» Энтони Дэвис пропустит несколько матчей из-за травмы паха, сообщает ESPN.

По информации источника, состояние Дэвиса будет оцениваться ежедневно. В этом сезоне в Далласе придерживаются осторожного подхода к травмам, особенно в отношении Дэвиса, и будут продолжать это делать.

Дэвис получил травму в начала второй четверти матча с «Голден Стэйт Уорриорз», который его команда проиграла со счётом 116:126. Энтони остановился после попытки сделать рывок, чтобы поймать передачу в быстром отрыве, и сразу же, хромая, направился к скамейке запасных, попросив замену.