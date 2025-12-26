Шакил О'Нил назвал трёх претендентов на звание лучшего игрока в истории

Легендарный в прошлом центровой Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне известный эксперт, аналитик и ведущий на телевидении Шакил О’Нил высказался о том, кого он считает претендентами на звание лучшего игрока в истории лиги.

«В числе претендентов на звание «Величайшего игрока всех времён» всего три человека… Это Коби Брайант, Леброн Джеймс и Майкл Джордан», — сказал Шакил О'Нил в эфире своего подкаста.

Напомним, Шакил является четырёхкратным чемпионом НБА, также он получал награду MVP сезона, трижды становился MVP финала НБА и 15 раз участвовал в Матче всех звёзд. В составе сборной США Шакил стал чемпионом мира и олимпийским чемпионом.