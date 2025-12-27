Батлер — о перепалке Грина и Керра: честно? Мне нравится, когда они кричат друг на друга

Шестикратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Джимми Батлер высказался о том, что его одноклубник Дрэймонд Грин ушёл в раздевалку после эмоционального спора с главным тренером Стивом Керром за 20 минут до конца победного матча с «Орландо Мэджик» (120:97).

«Это нормально. Когда люди так долго работают вместе, без споров не обойтись. Не может же всегда быть тишина. Это два бойца, которые уже выигрывали и хотят выигрывать дальше. Я смотрю на это и думаю: «Ну да, я этого ждал». Мы понимаем, что происходит, и просто идём дальше.

Честно? Мне нравится, когда они кричат друг на друга. Меня это даже немного возбудило, не буду врать. Мне нравится такая конфронтация — она идёт нам на пользу», — приводит слова Батлера New York Post.