Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Виртус Болонья — Олимпиакос Пирей. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Батлер — о перепалке Грина и Керра: честно? Мне нравится, когда они кричат друг на друга

Батлер — о перепалке Грина и Керра: честно? Мне нравится, когда они кричат друг на друга
Комментарии

Шестикратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Джимми Батлер высказался о том, что его одноклубник Дрэймонд Грин ушёл в раздевалку после эмоционального спора с главным тренером Стивом Керром за 20 минут до конца победного матча с «Орландо Мэджик» (120:97).

НБА — регулярный чемпионат
23 декабря 2025, вторник. 06:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
120 : 97
Орландо Мэджик
Орландо
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 26, Батлер - 21, Муди - 20, Подзиемски - 16, Грин - 9, Пост - 8, Пэйтон II - 7, Мелтон - 4, Джексон-Дэвис - 4, Хилд - 3, Спенсер - 2, Куминга, Ричард, Сантос
Орландо Мэджик: Банкеро - 21, Бейн - 20, Блэк - 19, Ричардсон - 11, Картер - 9, Джонс - 7, Пенда - 5, Ховард - 2, Битадзе - 2, Айзек - 1, Кэйн

«Это нормально. Когда люди так долго работают вместе, без споров не обойтись. Не может же всегда быть тишина. Это два бойца, которые уже выигрывали и хотят выигрывать дальше. Я смотрю на это и думаю: «Ну да, я этого ждал». Мы понимаем, что происходит, и просто идём дальше.

Честно? Мне нравится, когда они кричат друг на друга. Меня это даже немного возбудило, не буду врать. Мне нравится такая конфронтация — она идёт нам на пользу», — приводит слова Батлера New York Post.

Материалы по теме
Дебют Дёмина в НБА, обмен Дончича и арест Касаткина. 25 моментов 2025 года в баскетболе
Дебют Дёмина в НБА, обмен Дончича и арест Касаткина. 25 моментов 2025 года в баскетболе
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android