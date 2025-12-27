Скидки
Виртус Болонья — Олимпиакос Пирей. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Баскетбол Новости

Виртус — Олимпиакос, результат матча 26 декабря 2025, счет 94:97, Евролига-2025/2026

«Олимпиакос» обыграл «Виртус» в Евролиге
Комментарии

В Болонье (Италия) завершился матч 18-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором встречались местный «Виртус» и греческий «Олимпиакос». Встреча завершилась победой гостей паркета со счётом 97:94.

Евролига . Регулярный чемпионат. 18-й тур
26 декабря 2025, пятница. 22:30 МСК
Виртус
Болонья, Италия
Окончен
94 : 97
Олимпиакос
Пирей, Греция
Виртус: Вильдоса, Эдвардс, Пайола, Ньянг, Смайлагич, Тейлор, Олстон, Хэкетт, Морган, Диарра, Диуф, Акеле
Олимпиакос: Уолкап, Нтиликина, Ли, Моррис, Везенков, Папаниколау, Дорси, Питерс, Милутинов, Адетокунбо, Холл, Фурнье

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Тайлер Дорси, набравший 21 очко, совершивший три подбора и отдавший три результативные передачи. 18 очков и один подбор на свой счёт записал Эван Фурнье.

В составе «Виртуса» 17 очков, два подбора и три передачи на свой счёт записал Лука Вильдоса. 15 очков и три передачи на счету Мэтта Моргана.

«Олимпиакос» одержал вторую победу подряд. «Виртус потерпел второе поражение кряду в Евролиге.

Календарь Евролиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Евролиги сезона-2025/2026
Новости. Баскетбол
Новости. Баскетбол

