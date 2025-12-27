«Олимпиакос» обыграл «Виртус» в Евролиге

В Болонье (Италия) завершился матч 18-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором встречались местный «Виртус» и греческий «Олимпиакос». Встреча завершилась победой гостей паркета со счётом 97:94.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Тайлер Дорси, набравший 21 очко, совершивший три подбора и отдавший три результативные передачи. 18 очков и один подбор на свой счёт записал Эван Фурнье.

В составе «Виртуса» 17 очков, два подбора и три передачи на свой счёт записал Лука Вильдоса. 15 очков и три передачи на счету Мэтта Моргана.

«Олимпиакос» одержал вторую победу подряд. «Виртус потерпел второе поражение кряду в Евролиге.