В пятницу, 26 декабря, в Евролиге прошли очередные матчи регулярного чемпионата сезона-2025/2026. В этот день болельщиков европейского баскетбола ждали три встречи. Спортивный портал «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Евролига. Результаты матчей 26 декабря:

«Партизан» — «Маккаби» Тель-Авив — 87:112;

«Монако» — «Реал» Мадрид — 100:95;

«Виртус» — «Олимпиакос» — 94:97.

Первое место в турнирной таблице Евролиги занимает «Хапоэль» (13 побед и пять поражений). На второй строчке располагается «Барселона», у которой показатель 12 побед и шесть поражений. Тройку сильнейших замыкает «Валенсия» (12 побед и шесть поражений).