Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Виртус Болонья — Олимпиакос Пирей. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Евролига: результаты матчей 26 декабря

Евролига: результаты матчей 26 декабря
Комментарии

В пятницу, 26 декабря, в Евролиге прошли очередные матчи регулярного чемпионата сезона-2025/2026. В этот день болельщиков европейского баскетбола ждали три встречи. Спортивный портал «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Евролига. Результаты матчей 26 декабря:

«Партизан» — «Маккаби» Тель-Авив — 87:112;
«Монако» — «Реал» Мадрид — 100:95;
«Виртус» — «Олимпиакос» — 94:97.

Первое место в турнирной таблице Евролиги занимает «Хапоэль» (13 побед и пять поражений). На второй строчке располагается «Барселона», у которой показатель 12 побед и шесть поражений. Тройку сильнейших замыкает «Валенсия» (12 побед и шесть поражений).

Календарь Евролиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Евролиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
Восток и Запад? Евролига открыла для себя гениальное изобретение НБА 1946 года
Восток и Запад? Евролига открыла для себя гениальное изобретение НБА 1946 года
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android