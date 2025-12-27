Эксперт отметил, как изменилась игра Егора Дёмина с момента дебюта в НБА

Обозреватель нью-йоркского издания Daily News Си Джей Холмс оценил выступления разыгрывающего «Бруклин Нетс» Егора Дёмина, отметив заметный прогресс игрока.

«Егор Дёмин начинал сезон как новичок, который всё ещё осваивал ритмы игры в НБА — тайминг, темп, уровень физической борьбы и необходимость мгновенно читать игровые эпизоды, которые в реальности разворачиваются гораздо быстрее, чем это выглядит на видеозаписях. Спустя несколько месяцев «Нетс» видят разыгрывающего, который начал связывать все эти элементы воедино.

Уверенность стала заметнее, решения принимаются быстрее, а моменты, когда он склоняет игру в пользу своей команды, происходят всё чаще и выглядят более выверенными», — говорится в материале обозревателя.

