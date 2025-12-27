Скидки
Эксперт из США указал, что «Бруклин» будет требовать от Егора Дёмина

Обозреватель нью-йоркского издания Daily News Си Джей Холмс рассказал, над какими аспектами игры разыгрывающего «Бруклин Нетс» Егора Дёмина сейчас работает тренерский штаб клуба.

«На данном этапе его чтения преимущественно приходятся на периметр, где рост и видение площадки помогают ему находить адресатов передачами поверх защиты. В «Бруклине» ценят эту часть его игры, но тренеры хотят, чтобы он расширял обзор: находил открывающихся под кольцо партнёров, выполнял передачи на партнёров под кольцо, воздействовал на защиту взглядом и лучше чувствовал моменты, когда нужно сохранять дриблинг, а не сразу отдавать пас на периметр.

Для «Нетс» это именно та траектория развития, на которую они рассчитывали. И главный тренер Жорди Фернандес намерен продолжать требовать от игрока большего. По его мнению, Дёмин уже показал, что готов к следующим этапам роста», – говорится в материале эксперта.

Бросковая рутина Егора Дёмина перед матчами НБА:

