Главная Баскетбол Новости

«Хотите узнать, что я слушаю?» Егор Дёмин включил хит 2001 года

Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Дёмин разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где рассказал о музыкальных предпочтениях.

«Ребята, хотите узнать у меня, что я слушаю?» – спросил Дёмин на видео.

Видео можно посмотреть на канале Егора Дёмина в YouTube.

Спортсмен продемонстрировал экран смартфона с запущенным хитом Whenever, Wherever колумбийской певицы Шакиры, вышедшим в 2001 году.

Дёмин к настоящему моменту принял участие в 26 матчах регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в которых в среднем набирал 9,4 очка, совершал 3,2 подбора и отдавал 3,5 передачи.

