Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Гомельский указал на причину, по которой ЦСКА вырвал победу в матче Basket Cup с «Локо»

Гомельский указал на причину, по которой ЦСКА вырвал победу в матче Basket Cup с «Локо»
Комментарии

Известный комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился мнением о победе ЦСКА в матче внутрисезонного турнира Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026 WINLINE Basket Cup с «Локомотивом-Кубань». Встреча состоялась в Краснодаре и завершилась в пользу гостей со счётом 89:81 (13:19, 30:16, 25:28, 21:18).

WINLINE Basket Cup 2025 . Группа A
25 декабря 2025, четверг. 20:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
81 : 89
ЦСКА
Москва
Локомотив-Кубань: Хантер - 21, Мур - 13, Робертсон - 12, Ищенко - 12, Квитковских - 7, Джонсон - 6, Миллер - 4, Мартин - 3, Попов - 3, Коновалов
ЦСКА: Тримбл - 27, Жан-Шарль - 21, Уэйр - 13, Руженцев - 10, Чадов - 8, Астапкович - 7, Митрович - 3, Кливленд, Ганькевич, Антонов, Зайцев, Курбанов

«Ну, в общем, в концовку матча ЦСКА вошёл, имея пять очков преимущества. Потом после броска Ищенко оно сократилось до двух. И тут сказалось, что ЦСКА в таких концовках, ну, не то чтобы собаку съел, а действительно имеет больше опыта. И вот это больше опыта сказалось на чём? Нет потерь, есть точные штрафные броски.

И есть бросок с игры, который совершил Жан-Шарль из-под кольца без сопротивления, потому что армейцы очень грамотно разбили прессинг соперника. Я поздравляю ЦСКА с этой победой ещё и по той причине, что вот… Это же пока групповой этап. ЦСКА в своей группе А после этой победы вышел на первое место», — сказал Гомельский в своём телеграм-канале.

Сейчас читают:
В Краснодаре было жарко. Правда, «Локо» не удалось отомстить ЦСКА за те самые 0,6 секунды В Краснодаре было жарко. Правда, «Локо» не удалось отомстить ЦСКА за те самые 0,6 секунды
Дебют Дёмина в НБА, обмен Дончича и арест Касаткина. 25 моментов 2025 года в баскетболе Дебют Дёмина в НБА, обмен Дончича и арест Касаткина. 25 моментов 2025 года в баскетболе

Баскетболисты НБА выступили на сцене в балете «Щелкунчик»:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android