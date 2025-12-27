Гомельский указал на причину, по которой ЦСКА вырвал победу в матче Basket Cup с «Локо»

Известный комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился мнением о победе ЦСКА в матче внутрисезонного турнира Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026 WINLINE Basket Cup с «Локомотивом-Кубань». Встреча состоялась в Краснодаре и завершилась в пользу гостей со счётом 89:81 (13:19, 30:16, 25:28, 21:18).

«Ну, в общем, в концовку матча ЦСКА вошёл, имея пять очков преимущества. Потом после броска Ищенко оно сократилось до двух. И тут сказалось, что ЦСКА в таких концовках, ну, не то чтобы собаку съел, а действительно имеет больше опыта. И вот это больше опыта сказалось на чём? Нет потерь, есть точные штрафные броски.

И есть бросок с игры, который совершил Жан-Шарль из-под кольца без сопротивления, потому что армейцы очень грамотно разбили прессинг соперника. Я поздравляю ЦСКА с этой победой ещё и по той причине, что вот… Это же пока групповой этап. ЦСКА в своей группе А после этой победы вышел на первое место», — сказал Гомельский в своём телеграм-канале.

