Один из лидеров «Лейкерс» пропустит около месяца из-за травмы

Атакующий защитник и один из лидеров «Лос-Анджелес Лейкерс» Остин Ривз выбыл минимум на четыре недели из-за травмы икроножной мышцы левой ноги, сообщает североамериканский журналист и инсайдер ESPN Шэмс Чарания на своей страничке в социальной сети X.

Повторное медицинское обследование назначено как раз через четыре недели, после чего будет принято решение о дате его возвращения на площадку.

В текущем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Ривз в среднем набирает 26,6 очка за игру — это второй результат в команде после лидера Луки Дончича, на счету которого 33,7 очка. Форвард Леброн Джеймс, в свою очередь, приносит команде в среднем 20,2 очка.