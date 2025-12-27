В ночь с 26 на 27 декабря мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день сезона-2025/2026. В его рамках прошли девять матчей регулярного чемпионата. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.

Все результаты игрового дня НБА 27 декабря:

«Индиана Пэйсерс» — «Бостон Селтикс» — 122:140;

«Орландо Мэджик» — «Шарлотт Хорнетс» — 105:120;

«Атланта Хоукс» — «Майами Хит» — 111:126;

«Вашингтон Уизардс» — «Торонто Рэпторс» — 138:117;

«Чикаго Буллз» — «Филадельфия Сиксерс» — 109:102;

«Мемфис Гриззлиз» — «Милуоки Бакс» — 125:104;

«Нью-Орлеан Пеликанс» — «Финикс Санз» — 108:115;

«Юта Джаз» — «Детройт Пистонс» — 131:129;

«Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 103:119.

