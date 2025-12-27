Скидки
НБА — 2025/2026: результаты на 27 декабря, календарь, таблица

Результаты игрового дня НБА 27 декабря
В ночь с 26 на 27 декабря мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день сезона-2025/2026. В его рамках прошли девять матчей регулярного чемпионата. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.

Все результаты игрового дня НБА 27 декабря:

«Индиана Пэйсерс» — «Бостон Селтикс» — 122:140;
«Орландо Мэджик» — «Шарлотт Хорнетс» — 105:120;
«Атланта Хоукс» — «Майами Хит» — 111:126;
«Вашингтон Уизардс» — «Торонто Рэпторс» — 138:117;
«Чикаго Буллз» — «Филадельфия Сиксерс» — 109:102;
«Мемфис Гриззлиз» — «Милуоки Бакс» — 125:104;
«Нью-Орлеан Пеликанс» — «Финикс Санз» — 108:115;
«Юта Джаз» — «Детройт Пистонс» — 131:129;
«Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 103:119.

Календарь НБА
Турнирная таблица НБА
Главные новости дня:

