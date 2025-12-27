Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Уильямс указал на отличия Леброна от Джордана и Брайанта

Уильямс указал на отличия Леброна от Джордана и Брайанта
Комментарии

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Лу Уильямс назвал лёгкого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса величайшим баскетболистом всех времён. По словам Уильямса, ключевым фактором стала не только карьера Джеймса, но и груз ожиданий, с которыми он столкнулся ещё в подростковом возрасте.

«Вот почему Леброн — величайший игрок в моём списке. Мы знали, какие ожидания на него возлагались ещё со школы. Он прошёл через всё это и остаётся на высочайшем уровне спустя 25 лет. Это безумие», — сказал Уильямс на канале Wayno в YouTube.

При этом Уильямс подчеркнул, что не умаляет заслуг Майкла Джордана и Коби Брайанта.

«Майкл Джордан был выдающимся игроком, прошёл университет Северной Каролины и проделал огромную работу, чтобы стать самым великим баскетболистом. И посмотрите на Коби. Он был отличным игроком ещё в школе, участником McDonald’s All-American, но ему пришлось очень много работать, чтобы его имя фигурировало в разговорах о величайшем в истории. А от Леброна этого ждали уже с 14 лет», — добавил экс-баскетболист.

Материалы по теме
Дебют Дёмина в НБА, обмен Дончича и арест Касаткина. 25 моментов 2025 года в баскетболе
Дебют Дёмина в НБА, обмен Дончича и арест Касаткина. 25 моментов 2025 года в баскетболе

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android