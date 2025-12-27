Уильямс указал на отличия Леброна от Джордана и Брайанта

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Лу Уильямс назвал лёгкого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса величайшим баскетболистом всех времён. По словам Уильямса, ключевым фактором стала не только карьера Джеймса, но и груз ожиданий, с которыми он столкнулся ещё в подростковом возрасте.

«Вот почему Леброн — величайший игрок в моём списке. Мы знали, какие ожидания на него возлагались ещё со школы. Он прошёл через всё это и остаётся на высочайшем уровне спустя 25 лет. Это безумие», — сказал Уильямс на канале Wayno в YouTube.

При этом Уильямс подчеркнул, что не умаляет заслуг Майкла Джордана и Коби Брайанта.

«Майкл Джордан был выдающимся игроком, прошёл университет Северной Каролины и проделал огромную работу, чтобы стать самым великим баскетболистом. И посмотрите на Коби. Он был отличным игроком ещё в школе, участником McDonald’s All-American, но ему пришлось очень много работать, чтобы его имя фигурировало в разговорах о величайшем в истории. А от Леброна этого ждали уже с 14 лет», — добавил экс-баскетболист.

Главные новости дня: