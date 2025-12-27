Находящийся в аренде игрок «Зенита» получил разрыв крестообразной связки — источник

Форвард красноярского «Енисея» Артём Антипов выбыл из строя до конца сезона из-за разрыва крестообразной связки. Об этом информирует телеграм-канал «Перехват». Травму спортсмен получил в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Самарой».

Антипов — игрок «Зенита». В «Енисее» он выступает на правах аренды.

В нынешнем сезоне Единой лиги Антипов успел принять участие в 14 встречах, в которых в среднем набирал 5,4 очка, совершал три подбора и выполнял 0,6 передачи.

«Енисей» сейчас занимает восьмое место в турнирной таблице Единой лиги. В активе красноярского клуба шесть побед и 10 поражений.

