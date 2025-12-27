Скидки
Сэм Митчелл указал на недостатки Леброна, Дончича и Ривза

Бывший игрок и тренер НБА Сэм Митчелл раскритиковал стиль игры Луки Дончича и других ведущих баскетболистов «Лос-Анджелес Лейкерс», подчеркнув, что их подход мешает командным взаимодействиям.

«Лука Дончич не умеет играть без мяча. Он не перемещается без мяча, не открывается для передачи и не ставит заслоны. Он великолепен с мячом, но ничего не делает, чтобы улучшить игру своих партнёров, когда мяча у него нет. Проблема «Лейкерс» в том, что Остин Ривз и Леброн Джеймс ведут себя так же: им нужен мяч, потому что они не хотят делать тяжёлую работу — пас, движение, заслоны.

Причина, по которой мы так хвалим Стефа Карри, не в том, что он великий разыгрывающий. В среднем за карьеру он делает около четырёх с половиной—пяти передач за игру. Стеф Карри выполняет тяжёлую работу. Он постоянно двигается без мяча и делает рывки, а когда ты великий игрок и совершаешь такой сложный манёвр, кто-то за тобой обязательно последует», — сказал Митчелл в эфире SiriusXM NBA Radio.

