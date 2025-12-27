Лука Дончич потроллил Остина Ривза в ироничном письме

Звезда «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич в рамках рекламной кампании новых кроссовок Jordan Luka 5 подготовил серию шуточных писем. Одно из них словенец адресовал своему партнёру по команде Остину Ривзу перед матчем с «Хьюстон Рокетс» (96:119).

«Дорогой Остин. Извини, что я теперь твой товарищ по команде. Извини, что побеждаю тебя в бросках с центра площадки. Извини, что обыгрываю тебя в боулинг. Я мог бы продолжать и дальше, но ты и так всё понял. Знаешь, как говорят: то, что тебя не убивает, делает сильнее. P. S. Поздравляю с тем, что ты мой фанат №1», — говорится в письме Дончича, которое было опубликовано в сети Интернет.

