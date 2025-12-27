Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Пилот Формулы-1 Пьер Гасли стал акционером команды Евролиги — источник

Пилот Формулы-1 Пьер Гасли стал акционером команды Евролиги — источник
Комментарии

Пилот команды Формулы-1 «Альпин» Пьер Гасли вошёл в состав акционеров баскетбольного клуба АСВЕЛ. Об этом на своей странице в социальных сетях рассказал журналист Ромен Молина.

Сделка была необходима для улучшения финансового состояния команды из Виллербанна, которая ранее столкнулась с санкциями со стороны Евролиги из-за несоблюдения минимальных требований по расходам.

«АСВЕЛ завершил процедуру вхождения в капитал нового миноритарного акционера, что было необходимо для клуба (потребность в быстрой ликвидности). Новым инвестором стала небольшая группа лиц, среди которых особенно выделяется Пьер Гасли», — написал Молина на своей странице в социальных сетях.

Материалы по теме
Дебют Дёмина в НБА, обмен Дончича и арест Касаткина. 25 моментов 2025 года в баскетболе
Дебют Дёмина в НБА, обмен Дончича и арест Касаткина. 25 моментов 2025 года в баскетболе

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android