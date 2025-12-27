Пилот Формулы-1 Пьер Гасли стал акционером команды Евролиги — источник

Пилот команды Формулы-1 «Альпин» Пьер Гасли вошёл в состав акционеров баскетбольного клуба АСВЕЛ. Об этом на своей странице в социальных сетях рассказал журналист Ромен Молина.

Сделка была необходима для улучшения финансового состояния команды из Виллербанна, которая ранее столкнулась с санкциями со стороны Евролиги из-за несоблюдения минимальных требований по расходам.

«АСВЕЛ завершил процедуру вхождения в капитал нового миноритарного акционера, что было необходимо для клуба (потребность в быстрой ликвидности). Новым инвестором стала небольшая группа лиц, среди которых особенно выделяется Пьер Гасли», — написал Молина на своей странице в социальных сетях.

