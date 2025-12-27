Походяев — после победы «Самары» в игре с «Пари НН»: ещё раз обращаюсь к нашим болельщикам

Форвард «Самары» Данила Походяев дал комментарий по поводу гостевой победы команды в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с клубом «Пари Нижний Новгород» (79:71). Спортсмен провёл на площадке 33 минуты и 16 секунд и за это время набрал 20 очков, сделал 11 подборов и одну передачу.

«Огромное спасибо за поддержку, за веру в нас! Многим пишут сейчас тёплые слова, комментарии. Мы очень рады, что смогли одержать первую победу и подарили радость нашим болельщикам перед наступающим новым годом.

Победа в Нижнем Новгороде получилась крутой и яркой. «Самара» выстояла против очень сложного соперника. В концовке хозяева начали реализовывать свои моменты, а нас в это время спас характер! Хочу поблагодарить всех ребят, тренерский штаб. Мы сделали большое дело.

Ещё раз обращаюсь к нашим болельщикам. Болейте за нас, приходите на матчи. С вашей поддержкой в 2026 году мы сможем многое!» — приводит слова Походяева пресс-служба «Самары».

