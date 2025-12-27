Скидки
Походяев — после победы «Самары» в игре с «Пари НН»: ещё раз обращаюсь к нашим болельщикам

Комментарии

Форвард «Самары» Данила Походяев дал комментарий по поводу гостевой победы команды в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с клубом «Пари Нижний Новгород» (79:71). Спортсмен провёл на площадке 33 минуты и 16 секунд и за это время набрал 20 очков, сделал 11 подборов и одну передачу.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
26 декабря 2025, пятница. 19:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
71 : 79
Самара
Самарская область
Пари Нижний Новгород: Вашингтон - 16, Хоменко - 10, Попов - 9, Лукач - 8, Хантер - 8, Хвостов - 8, Карпенков - 6, Бабурин - 6, Буринский, Гришаев, Зоткин
Самара: Минченко - 24, Походяев - 20, Кузнецов - 13, Чикарев - 8, Саврасов - 7, Шейко - 3, Чеваренков - 2, Косяков - 2, Пивцайкин, Великородный

«Огромное спасибо за поддержку, за веру в нас! Многим пишут сейчас тёплые слова, комментарии. Мы очень рады, что смогли одержать первую победу и подарили радость нашим болельщикам перед наступающим новым годом.

Победа в Нижнем Новгороде получилась крутой и яркой. «Самара» выстояла против очень сложного соперника. В концовке хозяева начали реализовывать свои моменты, а нас в это время спас характер! Хочу поблагодарить всех ребят, тренерский штаб. Мы сделали большое дело.

Ещё раз обращаюсь к нашим болельщикам. Болейте за нас, приходите на матчи. С вашей поддержкой в 2026 году мы сможем многое!» — приводит слова Походяева пресс-служба «Самары».

