Баскетбол

Гомельский категорично высказался о возможном переходе Елатонцева из «Локо» в NCAA

Популярный комментатор и эксперт Владимир Гомельский на своём официальном сайте ответил на вопрос фаната/ов по поводу возможного перехода игрока «Локомотива-Кубань» Кирилла Елатонцева в Национальную университетскую спортивную ассоциацию (NCAA). Ранее инсайдер Джефф Гудман сообщал, что россиянин рекрутирован командой Университета Оклахомы «Оклахома Сунерс». Гомельский поддержал возможный вероятный переход баскетболиста в NCAA.

— Не напоминает ли вам ситуация с ним «советский» подход, где основные рычаги — это запугать молодого парня армией, правоохранительными органами и штрафами?
— Не помню, чтобы молодых перспективных баскетболистов в советское время «пугали» армией или штрафами. В ЦСКА, других армейских клубах для молодых и талантливых создавали хорошие условия для жизни и развития. А решение Елатонцева выглядит логичным и правильным.

— Вы считаете, что решение Елатонцева выглядит логичным и правильным. А как же контракт?
— А при чём здесь контракт? Игрок и его агент решили, что переезд в США и выступления в университетской команде будут способствовать развитию, а, возможно, и образованию. А контракт этому плану мешал. В создавшейся ситуации дальнейшие действия клуба могут сильно помешать карьере Елатонцева как баскетболиста. Были ли взвешены и правильно оценены последствия этого решения — неизвестно, — написал Гомельский.

