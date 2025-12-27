Скидки
Дончич ответил, что из подхода Джордана старается переносить в свою игру

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич рассказал о влиянии легенды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Майкла Джордана на свою карьеру, отметив, что принадлежность к бренду Jordan накладывает дополнительную ответственность и формирует его подход к игре и победам.

«Я вырос, боготворя Майкла Джордана. Меня восхищал его соревновательный характер. Восхищало, как он играл. Стараюсь переносить этот же менталитет в свою игру, поэтому быть частью бренда Jordan для меня особенно важно. Речь о том, чтобы сохранять мышление победителя во всём, что я делаю», — приводит слова Дончича Forbes.

