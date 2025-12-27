Главный тренер «Автодора» ответил, что нужно делать, чтобы преподнести сюрприз «Локо»

Главный тренер «Автодора» Миленко Богичевич поделился мнением о предстоящем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань». Встреча пройдёт завтра, 28 декабря, в Краснодаре. Начало запланировано на 16:00 мск.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 28 декабря 2025, воскресенье. 16:00 МСК Локомотив-Кубань Краснодар Не начался Автодор Саратов Кто победит в основное время? П1 X П2

«Локомотив-Кубань» — действительно отличная команда. На старте сезона южане также испытывали некоторые проблемы с травмами, но сейчас у них полный состав с высококлассными игроками на каждой позиции. Недавно краснодарцы подписали ещё одного новичка и выступают на высоком уровне.

«Локо» показывает качественный баскетбол — атлетичный и быстрый. У них хватает индивидуально сильных исполнителей, которые способны создать очки из ничего. Талантливая молодёжь добавляет им энергии и агрессивности.

Нам необходимо выйти физически подготовленными, как в последнем матче с «Уралмашем», действовать агрессивно в защите и нападении, играть терпеливо, умно и ждать своего шанса, чтобы постараться преподнести сюрприз «Локомотиву», — приводит слова Богичевича пресс-служба «Автодора».

