Баскетбол

Главный тренер «Енисея» Йовица Арсич высказался о предстоящем матче с ЦСКА

Главный тренер красноярского «Енисея» Йовица Арсич высказался о предстоящем матче с ЦСКА. Игра пройдёт завтра, 28 декабря в Москве. Начало встречи запланировано на 14:00 мск.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
28 декабря 2025, воскресенье. 14:00 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Енисей
Красноярск
«ЦСКА является фаворитом этой встречи, они демонстрируют высокий уровень баскетбола. Эта игра поможет нам лучше подготовиться к матчам, которые мы проведём после Нового года на домашней арене, они для нас очень важны.

В первую очередь нам необходимо контролировать ритм матча. Это позволит избежать давления со стороны соперника и создать свои моменты. Мы должны быть внимательны в атаке и не допускать лишних ошибок, которые могут привести к быстрым контратакам армейцев.

Мы должны действовать тактически умнее, чем в предыдущем матче – это значит, что каждый игрок должен понимать свою роль на площадке и выполнять её максимально эффективно», — приводит слова Арсича пресс-служба красноярцев.

Баскетболисты «Енисея» отгадывают новогодние песни:

