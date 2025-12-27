Андрей Мартюк пытался тайно перейти в фарм-клуб «Миннесоты» этим летом — источник

25-летний игрок «Зенита» Андрей Мартюк мог оказаться в фарм-команде «Миннесоты Тимбервулвз» и выступать в G-лиге. Об этом информирует телеграм-канал «Мутко против».

По сведениям источника, летом 2025 года спортсмен – тогда представлявший «Локомотив-Кубань» – ездил в Белград (Сербия) для получения визы в США по приглашению со стороны «Миннесоты». Однако в последний момент американский клуб отказался от приглашения игрока, и сделка не состоялась.

Отмечается, что в «Локомотиве-Кубань» не были осведомлены о намерениях Мартюка. По словам источника, у Мартюка был конфликт с главным тренером Андреем Ведищевым. В итоге центровой продолжил карьеру в «Зените».

