Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Андрей Мартюк пытался тайно перейти в фарм-клуб «Миннесоты» этим летом — источник

Андрей Мартюк пытался тайно перейти в фарм-клуб «Миннесоты» этим летом — источник
Комментарии

25-летний игрок «Зенита» Андрей Мартюк мог оказаться в фарм-команде «Миннесоты Тимбервулвз» и выступать в G-лиге. Об этом информирует телеграм-канал «Мутко против».

По сведениям источника, летом 2025 года спортсмен – тогда представлявший «Локомотив-Кубань» – ездил в Белград (Сербия) для получения визы в США по приглашению со стороны «Миннесоты». Однако в последний момент американский клуб отказался от приглашения игрока, и сделка не состоялась.

Отмечается, что в «Локомотиве-Кубань» не были осведомлены о намерениях Мартюка. По словам источника, у Мартюка был конфликт с главным тренером Андреем Ведищевым. В итоге центровой продолжил карьеру в «Зените».

Материалы по теме
Дебют Дёмина в НБА, обмен Дончича и арест Касаткина. 25 моментов 2025 года в баскетболе
Дебют Дёмина в НБА, обмен Дончича и арест Касаткина. 25 моментов 2025 года в баскетболе

Эдвардс посетил бросковую тренировку «Миннесоты» после травмы:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android